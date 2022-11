Galtier su Mbappé: “Incarna il nostro progetto, ma non è al di sopra degli altri”

Intervenuto come ospite di Rothen su RMC Sport, Cristophe Galtier, tecnico del Paris Saint–Germain, ha parlato di Kylian Mbappè: “Incarna il progetto ma non significa che sia al di sopra del club, lui è allo stesso livello degli altri. Sullo stesso livello di Messi, per dire, che ha una carriera alle spalle incredibile, il più grande calciatore della storia. Allo stesso livello anche di Neymar”. Poi parlando della scorsa estate: “È innamorato di Parigi ma seguiva con attenzione anche il Real Madrid, per questo va rispettato. Ha preso una decisione difficile”.

Foto: Instagram Mbappé