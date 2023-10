Galtier non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo è ancora il miglior giocatore del mondo”

Cristophe Galtier, ex allenatore del PSG la scorsa stagione, ha rilasciato delle dichiarazioni che sanno anche di stoccata al suo ex calciatore Leo Messi, che lunedì, con ogni probabilità, riceverà l’ottavo Pallone d’Oro.

Galtier, che nel frattempo allena l’Al-Duhail, in Qatar, è reduce proprio da una gara di Champions League asiatica contro CR7 e l’Al Nassr e a tal proposito ha così dichiarato: “Quando affronti Ronaldo non si può fare molto. Ha segnato due bei gol, non ho parole per descriverlo. Quello che ha fatto è straordinario per un giocatore di 38 anni. Mi sento di dire che è ancora il miglior giocatore del mondo”.

Foto: Instagram PSG