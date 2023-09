Galtier non ci sta: “Non accetto sentir dire che sono razzista. Ramadan? Come allenatore ho una sola ossessione”

Christophe Galtier ha rilasciato un’intervista a Canal + e respinge le accuse di razzismo che gli sono piovute addosso da aprile, da parte dell’ex direttore sportivo del Nizza, Julien Fournier, il tutto emerso tramite una email. L’ex tecnico del Paris Saint-Germain ha voluto chiarire ancora una volta: “È falso, assolutamente falso. Mi conoscono gli appassionati di calcio, i giocatori e i dirigenti. Mi spiegherò a dicembre, ma non sono accusato di razzismo. La prima accusa è di molestie morali, la seconda di discriminazione nei confronti di alcuni giocatori”.

A ottobre 2022, Galtier fu inoltre accusato di scarso rispetto verso la religione musulmana. Questo perché è avrebbe invitato i giocatori a non rispettare il Ramadan: “Come allenatore ho una sola ossessione: la salute dei giocatori e il rendimento della mia squadra. I miei giocatori hanno gestito il Ramadan come volevano e hanno giocato tutti. Non accetto sentire che Christophe Galtier è razzista, io sono il contrario”.

Foto: Instagram PSG