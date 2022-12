Galtier: “Messi tornerà ad allenarsi a gennaio. Gli altri sono già a disposizione per domani”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint–Germain, Christophe Galtier, ha fatto il punto in vista della prossima partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo: “Messi tornerà ad allenarsi i primi giorni di gennaio. Gli altri giocatori impegnati al Mondiale sono già a disposizione per la prossima partita anche Mbappé e Hakimi”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram