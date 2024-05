Galtier: “Messi-Neymar-Mbappé, non vedremo mai più un trio del genere in Francia”

Durante l’intervista concessa a L’Equipé, l’ex allenatore – tra le altre – del Paris Saint-Germain, Cristophe Galtier, è tornato a parlare della sua esperienza all’ombra della Torre Eiffel: “Sono stato vittima di una vendetta. Con questo profilo straordinario di giocatori, la minima reazione, il minimo sguardo, un sorriso inappropriato, un occhiolino o un gesto assumono proporzioni internazionali, globali. Un esempio: alla prima partita di Champions League, contro la Juve, stavamo vincendo e avevo deciso di togliere Messi a fine partita, per proteggerlo a livello fisico. Dopo la partita tutti mi hanno informato che era la prima volta che Messi usciva in una partita di Champions League con il PSG. È qui che prendi consapevolezza che lavori con persone che sono molto più che giocatori. Messi, Mbappé e Neymar dovevano giocare insieme: non credo che vedremo mai più in Francia una cosa simile. Sono stati molto efficienti, ma abbiamo perso Neymar a febbraio. Questo lo hanno dimenticato tutti”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram