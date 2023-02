Galtier: “Mbappé out contro il Bayern. Messi ci sarà”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco, soffermandosi anche sugli infortunati in casa parigina.

Queste le sue parole: “I giocatori erano delusi nello spogliatoi dopo la partita e li ho visti così anche ieri. Bisogna evitare discorsi lunghi ma anche far capire cosa non ha funzionato, avere una certa lucidità. Quando c’è tanta delusione è inutile arrabbiarsi, bisogna mantenere la calma. Abbiamo fallito a livello mentale; ora ci attende una serie di partite contro squadre intense e dovremo rispondere presenti. C’è bisogno di un grande sforzo mentale se il fisico non regge”.

Come stanno Mbappé e Messi: “Per quanto riguarda Kylian, abbiamo già parlato di un’indisponibilità di tre settimane e si sta curando, non ci sarà coò Bayern. Leo ha avvertito un affaticamento muscolare, lunedì riprenderà ad allenarsi e non è in dubbio per il Bayern. Sappiamo quanto sia importante nel nostro gioco; con la sua assenza, dovremo giocare in modo diverso per avere una struttura di squadra più solida, più compatta. La salute del giocatore viene prima di tutto, staremo attenti perché la stagione è lunga”.

La gestione degli infortuni: “Gli infortuni capitano quando ci sono partite ravvicinate, con un Mondiale a metà stagione che ha procurato grande stanchezza. Sta a me avere una squadra performante e allo stesso tempo dare freschezza”.

Foto: Instagram PSG