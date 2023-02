Galtier: “Mbappé ha avuto una botta al ginocchio. Per Sergio Ramos problema agli adduttori, ma nulla di grave”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, ha parlato a Canal Plus dopo la vittoria in Ligue 1.

Queste le sue parole: “Buona prestazione generale, con la voglia di giocare l’uno per l’altro. Bisognava essere concentrati. I giocatori? Non sono macchine, contro il Reims era più difficile. Sono soddisfatto della squadra, di Leo e di segnare tre gol anche se abbiamo preso un gol stupido”.

Sugli infortuni: “Preoccupano le condizioni di Kylian Mbappé e Sergio Ramos, usciti per infortunio a nemmeno la fine del primo tempo. Queste le parole dell’allenatore: “Mbappé? Ha preso un colpo al ginocchio, dietro la coscia. Vedremo. Sergio Ramos si è fatto male all’adduttore. Apparentemente niente di grave”.

Foto: Instagram PSG