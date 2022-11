Galtier: “Io penso al PSG, chi è disponibile giocherà”

Il tecnico francese del PSG, Galtier, in conferenza stampa ha dichiarato che non risparmierà nessun suo giocatore in vista del Mondiale in Qatar. Queste le sue parole: “La logica vorrebbe che un calciatore venga da me a chiedermi di non giocare per risparmiarsi, non sarei sorpreso, ma io ho l’obbligo di schierare una squadra molto competitiva. Nessun giocatore, ad oggi, è venuto a chiedermi direttamente o indirettamente di non giocare e io non risparmierò nessuno. Tutti i giocatori sono disponibili tranne Fabian Ruiz e quindi giocheranno”.

Foto: Instagram PSG