Galtier: “Io al Milan? Sono lusingato, ma non ho parlato con i dirigenti”

L’ex tecnico del PSG Christophe Galtier, attualmente sulla panchina dei qatarioti dell’Al Duhail, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al quotidiano francese L’Equipe, commentando le voci su un eventuale interesse del Milan nei suoi confronti:

“Il Milan? E’ lusinghiero anche se non ho parlato con i dirigenti. Ma mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui. Mi ha cercato il Marsiglia, ma non era il momento, perché c’era un processo in vista e poteva pesare sul club. In Premier bisogna arrivarci nelle condizioni giuste. Alla mia età non si sogna più”.

Foto: Instagram PSG