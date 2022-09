Galtier incorona Verratti: “È tra i migliori nel suo ruolo in Europa. Quando manca, te ne accorgi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione, il tecnico del Paris Saint–Germain, Christophe Galtier, ha parlato di Marco Verratti: “È tra i migliori nel suo ruolo in Europa. Quando manca, te ne accorgi: il PSG non è più lo stesso. Tocco ferro, ma è su un livello eccezionale“.

Foto: Instagram Verratti