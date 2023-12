Galtier: “Il Ramadan era un problema. King Kong? Per me è sinonimo di forza e potenza”

Il tecnico Christophe Galtier si è difeso davanti al tribunale penale di Nizza dalle accuse di razzismo mosse da Jean-Clair Todibo. Galtier ha fatto chiarezza anche sulla questione del Ramadan: “La questione del digiuno durante il Ramadan è un problema. Avevamo già dei dubbi ad inizio stagione e dopo aver visto il calendario sono iniziati a sorgere dei dubbi, anche perché l’ambizione del club era quella di arrivare in Champions League. Alcune gare importanti coincidevano con il periodo del digiuno, per questo ho chiesto quale fosse la strategia per quel periodo”.

Sull’uso del termine ‘King Kong’ ammette di averlo affibbiato ad un calciatore del Nizza, ma speficica: “Per me King Kong è sinonimo di forza e potenza “.

Foto: Galtier Lille Instagram