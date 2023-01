Galtier: “Il Lens ha meritato la vittoria. Ho faticato a riconoscere la mia squadra”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato dopo la sconfitta contro il Lens nello scontro diretto.

Queste le sue parole: “Loro hanno meritato la vittoria, mentre io ho avuto difficoltà a riconoscere la mia squadra. Abbiamo subito gol in cui il Lens ha sfruttato i nostri punti di forza, ovvero transizione e profondità. Ci è mancata la coesione, ci siamo liquefatti nel corso della partita. Quando siamo tornati bene dopo il primo gol del Lens, abbiamo concesso tanto spazio e commesso tanti errori tecnici. Nel modo in cui ci siamo espressi con la palla ci sono tante imprecisioni piuttosto sorprendenti dei miei ragazzi, che abitualmente non fanno così. Alla ma squadra è mancata, in certi momenti della partita, molta coesione”.

Foto: Instagram PSG