Galtier: “Ho subito attacchi pesanti, anche nei confronti della mia famiglia. Bisogna proteggersi dai social network”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier ha parlato ai microfoni di France 2, analizzando le critiche che arrivano sui social e dai giornali nei suoi confronti.

Queste le sue parole: “Fanno un po’ male, ti toccano ma siamo uniti in questo senso. Dimentichiamo tutto ciò che abbiamo fatto. Ho trovato gli attacchi molto difficili verso me e verso la mia famiglia, ma sono anche un’enorme fonte di motivazione. E’ molto difficile per i propri cari, per la famiglia, per i bambini. Bisogna davvero proteggersi dai social network”.

Foto: Instagram PSG