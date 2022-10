Galtier: “Con tre centrocampisti siamo più presenti nel cuore del gioco. Messi? Un genio”

Il Psg ha vinto (0-3), come da pronostico, sul campo dell’Ajaccio ma quello che incuriosisce è il nuovo schema tattico. Ieri il tecnico Galtier ha schierato in tandem Mbappé-Messi, e non hanno deluso le attese (doppietta il primo e gol del momentaneo 0-3 l’altro). Proprio il tecnico francese ha commentato il nuovo schieramento tattico: “E’ stato interessante. Vedremo se iniziare così martedì contro il Maccabi Haifa in Champions. Con tre centrocampisti, ci permette di essere più presenti nel cuore del gioco e di essere presenti sui nostri attacchi. Messi? E’ un genio in questo senso. E’ stato bello vederlo dialogare con Kylian, non per niente abbiamo un reparto offensivo di qualità. Abbiamo cambiato organizzazione di gioco per trovarli meglio”.

Foto: instagram Psg