Galtier: “Completamente assenti per 40′. Non è accettabile in questa fase cruciale della stagione”

Il Paris Saint-Germain è tornato a vincere in Ligue 1 in pieno recupero contro il Lille grazie alla rete di Lionel Messi. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del club parigino, Christophe Galtier, ha così commentato la prestazione della sua squadra: “Per 40′ siamo stati completamente assenti dalla partita, impossibile da negare. Non è accettabile in una fase così importante della stagione”.

Foto: Instagram PSG