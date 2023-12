Galtier assolto dalle accuse di razzismo e molestie morali. Lo ha deciso il Tribunale di Nizza

Il pubblico ministero di Nizza Damien Martinelli, ha chiesto una pena di un anno di reclusione con condizionale e una multa di 45.000 euro nei confronti di Christophe Galtier. Rigettate le richieste dell’accusa, che aveva chiesto 12 mesi di reclusione e una multa per l’ex allenatore del PSG, oggi all’Al-Duhail dopo le accuse di molestie morali e discriminazione per presunti fatti risalenti alla stagione 2021-2022, quando allenava il Nizza. L’avvocato di Galtier ha così commentato: “C’è sollievo. Ormai da molti mesi, le odiose accuse di cui Christophe Galtier è stato vittima avevano causato danni significativi, nella sua vita di uomo e nella sua carriera professionale. Vogliamo vedere questa decisione come una liberazione ma anche una riabilitazione totale. Che la calma ritorni per Christophe, i suoi cari e la sua famiglia. Questa decisione ci soddisfa. Abbiamo potuto dimostrare la manipolazione che era stata effettuata e la strumentalizzazione che era stata fatta di alcuni situazioni o certi commenti, con l’obiettivo dichiarato di nuocere all’uomo e alla reputazione professionale di Christophe Galtier. La giustizia non si applica nei talk show notturni o sui profili Youtube di pseudo-giornalisti incompetenti”.

