Galtier: “Al PSG sono felice. Concentrati per la vittoria del titolo”

Christhope Galtier, tecnico del PSG, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria contro il Troyes.

Queste le sue parole: “Questa vittoria ci fa bene. Viviamo delle partite decisive per la conquista del titolo, non dobbiamo lasciare nulla e mantenere un certo divario. Sono molto felice di essere l’allenatore del PSG, non avrei mai immaginato di vivere una seconda parte di stagione così difficile. Faremo un bilancio ma l’obiettivo è vincere il titolo”.

Foto: Instagram PSG