Gallo: “Voglio portare la Reggina in A, è una questione personale. Su Toscano…”

Luca Gallo, patron della Reggina, è tornato a parlare della promozione del club amaranto in Serie B. Queste le sue dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Voglio riportare la Reggina in Serie A, è una questione personale che, al momento, non voglio rendere pubblica. Ad obiettivo raggiunto spiegherò ogni cosa. Una volta conquistata la massima serie il mio compito sarà finito. Futuro? Come si fa a non confermare Toscano. Grande uomo ed ottimo tecnico. È tutto suo il merito se la Reggina ha giocato bene”.

Foto: sito ufficiale Reggina