Gallo: “Siamo stati sfortunati. Ha giocato solo il Lecce. Meritavamo la vittoria”

Antonino Gallo, giocatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Roma.

Queste le sue parole: “Ci lascia l’amaro in bocca. Abbiamo fatto una super prestazione e messo in difficoltà una grande squadra che gioca bene a calcio. Oggi però abbiamo giocato solamente noi, siamo stati molto sfortunati”

Che cosa ha portato Gotti in queste settimane? “Ci ha portato entusiasmo. Ci fa lavorare bene e ci fa entrare le cose in testa”

Ti ha detto qualcosa tuo suocero Giacomazzi? “Non ci ho ancora parlato. Immagino che mi scriverà un bel messaggio. Ci siamo sentiti prima della partita, lui per me è come un padre e io per lui sono come il terzo figlio”

Foto: logo Lecce