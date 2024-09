Gallo: “Questo sarà il mio ultimo anno a Lecce. Sogno la Nazionale”

Durante la Conferenza Stampa di Presentazione della sfida col Torino, il terzino sinistro del Lecce Antonino Gallo ha parlato della stagione attuale ma soprattutto del suo futuro, che lo vedrà molto probabilmente lontano dal club giallorosso. Il giocatore, il quale contratto scadrà nel 2026, ha svelato come già in passato si sia presentata l’opportunità di partire. Il classe 2000 ha poi espresso il sogno di una convocazione in Nazionale da parte di Spalletti.

Le dichiarazioni: “Ho letto un po’ di notizie, la gente mi fermava ma non c’è mai stato niente di concreto in Italia. Avevo l’opportunità di andare via ma non l’ho fatto, volevo restare a Lecce. Questo sarà il mio ultimo anno a Lecce e voglio godermelo al massimo”.

La sua crescita: “La partita con l’Atalanta il 30 dicembre è servita, magari mi è scattato qualcosa dal punto di vista mentale. Ogni anno si cresce. Chiaramente la Nazionale è un sogno che ho sin da bambino. Spero nella chiamata di mister Spalletti un giorno”.

Foto: Instagram Gallo