Gallo: “Lo avevo predetto, la Reggina giocherà in Serie B”

A Reggio Calabria è clima di festa. Dopo le notizie positive arrivate dal Consiglio federale, il Presidente della Reggina, Luca Gallo ha lasciato un video-messaggio al canale ufficiale del club.

“Come avevo predetto, la Reggina l’anno prossimo giocherà di sabato. La stagione 2020-21 la giocherà in Serie B. La Reggina ha vinto il campionato si Derie C, girone C. Lo dovevo ai tifosi, sono felicissimo di dirlo.”