Gallo: “La fascia di capitano del Lecce è molto importante per me. Gaspar è un gran giocatore, mi ha impressionato molto”

Antonino Gallo, terzino del Lecce, ha parlato oggi ai microfoni ufficiali del club salentino, direttamente dal ritiro di Neustift. Di seguito le sue parole:

“Quando il mister mi ha dato la fascia mi ha spiazzato. E’ molto importante, anche per me e spero di indossarla a lungo. Sono arrivato a Lecce cinque anni fa che ero un ragazzino, ora mi sento maturo e sono cresciuto anno dopo anno. Spero di continuare così.

Bisogna stare sempre con i piedi per terra, la salvezza è fondamentale. Farne tre di fila sarebbe storico, dobbiamo impegnarci per fare felici i tifosi. Quest’anno sarà ancora più difficile, dobbiamo stare sempre sul pezzo, ben allenati e cercare di raggiungere l’obiettivo.

Abbiamo fatto una grande prestazione contro il Werder Brema. Serve per mettere benzina, anche con il Galatasaray dobbiamo fare la nostra partita e giocare bene.

I nuovi arrivati mi hanno fatto un’ottima impressione, si vede subito quando un giocatore ti piace. Gaspar è un gran giocatore, lo si è già visto con il Werder Brema. Mi ha impressionato molto”

Foto: twitter Lecce