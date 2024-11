Gallo: “Il Venezia ha avuto tante occasioni. Bravi noi a sfruttare le nostre”

Antonio Gallo, difensore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Venezia.

Queste le sue parole: “Il Venezia ha avuto molte occasioni da rete hanno avuto tante occasioni, noi abbiamo sfruttato al meglio le nostre. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, non riuscivamo a giocare la palla come volevamo”.

Il Venezia vi ha fatti soffrire? “Soprattutto nella prima frazione di gioco il Venezia è stato molto sfortunato e per fortuna non è riuscito a concretizzare. Poi come dicevo siamo stati bravi noi a sfruttare le occasioni avute e prendiamo questi 3 punti”.

