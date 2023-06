Galliani: “La Juventus ha già pagato abbastanza”

Adriano Galliani difende la Juventus in un’intervista al Cittadino, quotidiano del Lodigiano e del Basso Milanese. Pur parlando diffusamente del suo Monza, di cui è vicepresidente vicario e AD, sono soprattutto le parole sui bianconeri a destare interesse.

“La Juve senza penalizzazioni sarebbe in Champions e per me ha già pagato abbastanza”.

La perdita degli introiti della massima competizione Europea e del prestigio di giocarla sarebbe dunque già sufficientemente grave. Non nasconde però che “Il momento più bello in serie A è stata la prima vittoria contro la Juventus”.

Si vanta con orgoglio di essere “la miglior neopromossa d’Europa, al pari del Fulham”.

Mentre di Raffaele Palladino dice che “All’inizio siamo stati massacrati, come successe anche per Sacchi e Capello. Io mi auguro per Palladino che possa seguire le orme di questi grandi allenatori”.

Galliani ha fatto anche un riferimento al contatto avuto col sindaco Beppe Sala su San Siro: “Non è attualità. Per tanti anni il Mezza sarà di Milan e Inter”. Esclude perciò che i Brianzoli possano prenderne dimora in un futuro più o meno prossimo.

Fonte Foto: twitter monza