Galliani: “Zerbin fortemente voluto da Palladino, io ho cercato di accontentarlo”

Al fianco di Alessio Zerbin a Milano, a margine della definizione degli accordi e della firma col Monza, era presente anche l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani. Queste le parole del dirigente in merito all’arrivo del calciatore dal Napoli:“Mancano gli ultimi documenti, ma diciamo che ci sono molte possibilità… Zerbin è un giocatore fortemente voluto dal tecnico Palladino e io ho cercato di accontentarlo, come di solito faccio con tutti gli allenatori”, ha dichiarato ai media presenti. Poi il proprio ricordo sul primo incontro col giocatore: “Ricordo quando giocava nella Viterbese nel 2018-2019, quando ci fece perdere una Coppa Italia di Serie C agli ultimissimi minuti”.

Foto: Instagram Monza