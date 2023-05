Galliani tiferà Inter questa sera: “Secondo voi, al Monza chi conviene di più che vinca?”

Per una sera, Adriano Galliani tiferà Inter in finale di Coppa Italia. All’uscita dall’assemblea di Lega, il dirigente, storicamente legato al Milan, ha infatti risposto: “Chi tifo stasera? Per chi è conveniente che vinca secondo lei?”. Un interrogativo sibillino, ma che al Monza convenga una vittoria nerazzurra per sperare in un piazzamento europeo dei brianzoli.

Infatti, ad oggi, il Monza, è ottavo in classifica, a -7 dalla Juventus settima che ancora non conosce il suo destino all’interno delle coppe europee. Qualora i bianconeri fossero esclusi, se questa sera la Fiorentina – undicesima – vincesse la Coppa Italia, però, i viola staccherebbero il pass per l’Europa League e il settimo posto non varrebbe più la Conference, ove andrebbe la sesta. Con una vittoria dell’Inter, viceversa, la porta resterebbe aperta anche per il Monza. E la Fiorentina potrebbe comunque rifarsi nella finale di Praga, vincendo la quale regalerebbe un’ottava squadra “europea” all’Italia.

Foto: Twitter Monza