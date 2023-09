Galliani: “Siamo la squadra di Serie A con più italiani, come desiderava Berlusconi. Spalletti? Complimenti alla Federazione per la scelta”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, a margine di un evento ha parlato della stagione appena cominciata.

Queste le sue parole: “L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti contro le grandi, che hanno imparato a conoscerci. Speriamo adesso di farne anche contro le piccole. Inizio di stagione? Il calendario è quel che è, ma nonostante le sconfitte abbiamo giocato a calcio. Come desiderava il presidente Berlusconi, siamo la squadra con più italiani in campo”.

Su Spalletti CT: “Nell’arco di tutta la sua carriera ha dimostrato di essere bravissimo. Inoltre è campione d’Italia in carica. Faccio i complimenti alla Federazione per la scelta“.