Galliani si ribella: Pol Lirola è stato solo un colpo di sole

È sceso in campo anche Adriano Galliani, con un intervento sui social, per smentire con forza il trasferimento di Pol Lirola dall’Olympique Marsiglia al Monza. Era stato dato addirittura fatto, come se ci fosse stato uno scambio di documenti, di fatto c’è proprio nulla. Anzi, Galliani l’ha definita una notizia priva di fondamento. Il Monza ha seguito diverse situazioni, ma non ha chiuso. Possibile che entro fine gennaio faccia un colpo, ma Pol Lirola è stato un colpo di sole in questo gennaio molto difficile di frenate, illazioni, testacoda.

Foto: Twitter Monza