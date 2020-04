Galliani: “Serie A? Propongo il campionato nell’anno solare come in Sud America”

Adriano Galliani, ex ad del Milan e attuale dirigente del Monza in Serie C, ha parlato della ripresa della Serie A a Radio24: “Sfrutterei questa situazione per fare qualcosa di avveniristico: visto che andiamo incontro al Mondiale del 2022 che si giocherà fra novembre e gennaio, perché non ipotizzare una stagione che segue l’anno solare come fanno in Sudamerica. In questo modo la stagione attuale potrebbe riprendere anche in autunno chiudendosi prima della pausa per l’Europeo del 2021 e quella successiva da giocare prima della kermesse in Qatar”.