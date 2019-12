Galliani: “Sento Ibra tutte le notti, gli ho offerto un contratto di due anni e mezzo”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti. Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo”, ha confessato Galliani. Intanto, il Napoli da giorni è freddo su Ibra, come vi abbiamo raccontato, mentre il Milan resta in attesa e aspetta che Zlatan sciolga tutte le riserve dopo i contatti delle scorse settimane.

Foto: Twitter ufficiale Galaxy