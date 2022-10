Galliani: “Ringrazio Stroppa, ma il gioco era quello che era. Decimo posto? L’importante è non arrivare negli ultimi tre”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Adriano Galliani, vice-presidente vicario e amministratore delegato del Monza, è tornato a parlare della scelta affidare la panchina del club brianzolo a Raffaele Palladino: “Ha fatto bene nelle giovanili, poi con la Primavera e col presidente abbiamo pensato che potesse farcela anche in prima squadra. Nove punti in quattro partite, ma non diciamo niente. Abbiamo cambiato anche modulo di gioco, ma ricordo sempre con affetto anche Giovanni Stroppa, che ci ha portati in Serie B. Ma i risultati non arrivavano, il gioco era quella che era e abbiamo pensato che Raffaele potesse fare bene”. Poi ha proseguito tornando a parlare dell’obiettivo decimo posto annunciato durante la sessione estiva: “No, no, quello no. L’importante è non arrivare negli ultimi tre. E’ il primo anno in assoluto in Serie A”.

Foto: Twitter Monza