Galliani ricorda Berlusconi: “Piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Tramite il sito ufficiale del Monza, arrivano altre brevi dichiarazioni di Adriano Galliani: “Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore”.

Foto: Twitter Milan