Prima del match tra Monza e Milan, valida per il trofeo Berlusconi, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha voluto ricordare la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi: “Sto provando emozioni fortissime, è stato la mia guida per 44 anni, il mio maestro: è la storia del Milan, del Monza e ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza in Serie A”.

Foto: Twitter Monza