Galliani: “Resterò al Monza finché non mi cacciano”

Adriano Galliani, ad del Monza, è intervenuto a margine di un evento per ricordare Silvio Berlusconi.

Queste le sue parole: “Stasera sono qui per ricordare il mio maestro, la persone con cui ho condiviso 44 anni della mia vita e da cui ho imparato tutto, Silvio Berlusconi. Ora da orfano cercherò di tenere alto il suo esempio e i suoi consigli. Sono molto addolorato, io domenica 11 giugno ero a Istanbul e la cosa che mi manca di più è il sentirlo tutte le sere. Ora continuo a guardare il telefono e le chiamate non arrivano più, sono molto addolorato. Quando comprammo il Milan nel 1986 mi disse: il calcio afferisce alla sfera dei sentimenti, non del business, e il calcio appartiene alla sfera dei misteri gaudiosi e dolorosi. Quel poco che ho imparato nella vita lo devo a Berlusconi”.