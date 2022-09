Galliani: “Ranocchia ha dimostrato di essere un signore, un vero gentiluomo”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha commentato al Corriere della Sera la decisione del difensore Andrea Ranocchia, sulla rescissione con il Monza, rinunciando a 2 anni di contratto, da 1 milione circa a stagione.

Queste le parole di Galliani: “Un signore. Ha confermato di essere la persona che immaginavo fosse. Un gentiluomo. Un vero signore, una persona perbene, ha rinunciato a 2 anni di contratto”.

Ranocchia si è fratturato il perone, il che gli impedirà di scendere in campo per diversi mesi. E non è impossibile che il centrale ex Inter possa anche pensare di smettere di giocare.

Foto: twitter Monza