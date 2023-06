Galliani: “Questa sera da italiano tifo Inter. Istanbul non è un bel ricordo per me, magari porterà bene ai nerazzurri”

Adriano Galliani, ad del Monza, grande ex del Milan, ha parlato della finale di Champions tra Inter e Manchester City.

Queste le sue parole a SportMediaset: “Mi ricordo la finale del 2005, non la dimenticherà mai. Oggi, incredibile ma vero, la prima persona che ho incontrato è stata Rafa Benitez. l’allenatore di quel Liverpool. Oggi da italiano non posso fare altro che tifare per l’Inter. Non bisogna mai avere sensazioni prima delle partite, non portano bene. Sulla carta il City è fortissimo, mi auguro che possa vincere l’Inter, soprattutto dopo le sconfitte in finale di Roma e Fiorentina. Istanbul è una città che non ha portato bene al Milan, magari questa sera porta bene all’Inter. Simone Inzaghi è stato vicinissimo al Milan da giocatore. Mi ricordo che nel 2007 era in Curva ad Atene a festeggiare per il fratello”.

Foto: twitter Monza