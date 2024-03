Galliani protesta: “Non siamo contenti della direzione arbitrale di oggi. Sconfitta immeritata”

Il Monza ha perso di misura la gara giocata oggi in trasferta contro il Torino. Nel post gara, ai microfoni di DAZN, l’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani, presentatosi al posto del tecnico Raffaele Palladino, ha commentato così la sconfitta rimediata per mano dei granata:

Come mai non parla Palladino? “Avendo lavorato nel mondo della comunicazione per tutta la vita, non si può non presentarsi, quindi ci sono io. Il mister ha uno stato d’animo di un certo tipo, giustamente, e preferisce non parlare”.

Cosa ci dice sul nervosismo di fine gara? “Nessun nervosismo, ci sono delle immagini da vedere molto chiare, io non voglio polemizzare, e parlare di arbitri, non l’ho mai fatto, quindi non mi esprimo. Siamo nel sabato santo e dobbiamo essere tutti più buoni. Ci sono diversi episodi, ho troppi anni di esperienza per poter fermarmi a parlare dell’arbitro e delle decisioni. Le immagini ci sono, io rispetto chi compra i diritti delle partite e tiene in piedi questo mondo, quindi sono qui a parlare. Non siamo contenti della direzione arbitrale di oggi, ma senza fare accuse. Riteniamo che il rigore subito, il rigore non dato e l’espulsione hanno inciso sulla gara. Non voglio polemizzare. Il Monza ha fatto una bella partita, anche in 10, abbiamo attaccato e avuto qualche occasione. Avere 42 in classifica è già un grande risultato, grazie al gioco e all’ambiente penso che stiamo facendo un buon campionato Sono però dispiaciuto. Non era una partita che meritavamo di perdere, in tre episodi chiave, tutti ci sono girati male. Oggi mi limito al silenzio pasquale”.

Foto: Instagram Monza