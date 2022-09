Galliani: “Per il Monza ho rinunciato alla ricandidatura al Senato. Non possiamo tornare in Serie B”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Festival dello Sport di Trento, in corso fino a domenica. Il dirigente ha spiegato: “L’ultimo atto d’amore per il Monza l’ho fatto rinunciando alla ricandidatura al Senato. Non mi interessano quelle poltrone. Abbiamo impiegato 112 anni per andare in Serie A, non possiamo metterci 12 mesi per tornare in B”.

Foto: Twitter Monza