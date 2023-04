Galliani: “Palladino nuovo Sacchi? Forse, anche se è difficile rispondere”

Durante la premiazione della 20esima edizione del Premio Gianni Brera, è intervenuto Adriano Galliani che ha parlato di Raffaele Palladino: “Sta andando tutto bene dopo un avvio difficilissimo, eravamo ultimi e dopo 6 gare avevano un punto. Abbiamo avuto una grande intuizione: mettere Palladino in panchina che a dir la verità avevo preso per fare il calciatore. Ha avuto un percorso pazzesco, con lui in panchina abbiamo un percorso da Europa League. Palladino è il Sacchi del nuovo calcio? Forse, anche se è difficile rispondere. Berlusconi quando glielo proposi mi ha seguito e dobbiamo dire grazie a lui se il Monza dopo 110 anni è riuscito a vincere a Milano con l’Inter”.

Foto: galliani monza twitter