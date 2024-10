Galliani: “Palladino farà bene alla Fiorentina, serve pazienza. Così come per Colpani”

Presente al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ha parlato anche di Raffaele Palladino e di Andrea Colpani: “Quando si cambia allenatore e tanti giocatori serve pazienza. Ricordo che persino Platini alla sua prima stagione in Italia sembrava scarso. Palladino è bravissimo e farà bene con la Fiorentina. Così come Colpani: serve solo un po’ di pazienza”.

Foto: Twitter Monza