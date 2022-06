Galliani: “Oggi le visite di Cragno. Pinamonti e Joao Pedro? Costi troppo alti”

Adriano Galliani, amministrato delegato del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, trasmissione di Radio Rai 1, durante la quale ha parlato anche del calciomercato del club brianzolo. Di seguito il passaggio sulla situazione calciomercato in casa Monza: “Abbiamo già ufficializzato Ranocchia. Oggi Cragno fa le visite mediche. Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi troppo alti ma noi tendenzialmente vorremmo un gruppo sostanzialmente italiano. Calciomercato italiano in difficoltà sul mercato? È cambiato. Ora la Serie A è un campionato di transizione, ci sono campionati che fatturano il triplo del calcio italiano”.

Foto: Twitter Monza