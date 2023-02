Galliani: “Non tradirò mai il Milan. A Palladino dissi di non iniziare contro la Juve, lui ha insistito”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima gara di campionato in programma contro il Milan. Non una partita qualunque per lui: “La mia vita calcistica è Milan e Monza, e l’ultimo mio ballo professionale doveva essere qui. Sono tornato a casa ma non potrò mai tradire il Milan, dove sono stato 31 anni. Sabato ci sarà anche Berlusconi allo stadio“.

Su Palladino: “Ha iniziato con noi nel 2019, non ha potuto giocare per problemi fisici ed è nata subito l’idea che potesse diventare allenatore. Andai ad Arcore e dissi a Berlusconi la mia idea. A quel punto dissi a Palladino di iniziare magari dopo la Juventus, visto che non gli sarebbe magari convenuto, visto l’avversario che avrebbe affrontato all’esordio. Ma Raffaele ha voluto iniziare e arrivò la vittoria. Fare 6 punti in una stagione con la Juve è stata una cosa straordinaria”.

Sul sogno scudetto: “Il presidente è libero di pensare e sognare. Mi ha sempre detto che bisogna pensare in grande e questa cosa mi ha sempre aiutato nella mia vita. Se pensi allo scudetto magari ti salvi, se pensi a salvarti magari retrocedi. Quindi bisogna sempre pensare al massimo”.

Foto: Twitter Monza