Galliani: “Non esiste nessuna trattativa per Szczesny”

Adriano Galliani, presente durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha risposto direttamente alla domanda riguardante una possibile trattativa per Szczesny: “Intanto bisogna mettersi d’accordo su cosa sia una trattativa. Se si fa riferimento al vocabolario, sedersi e cominciare a parlare, non esiste nessuna trattativa per Szczesny. Poi chiacchiere con uno, con un direttore sportivo o altro, sono tutte cose in divenire. Ma non c’è nessuna trattativa in corso per Szczesny, intendendo per trattativa una trattativa”.

Foto: twitter Monza