Galliani: “Non esiste alcuna trattativa per la cessione di Daniel Maldini”

Adriano Galliani ha parlato dalla sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano, durante l’assemblea odierna chiarendo che non esiste alcuna trattativa per la cessione di Daniel Maldini. L’ ad del Monza ha dichiarato: “Se ho parlato di Maldini con Marotta? Mai parlato di Maldini con nessuno. Parlo con Daniel ogni giorno per via dei problemi alla spalla, ma dovrebbe farcela per domenica”

Successivamente Galliani ha aggiunto: “Se fa effetto sentire Maldini accostato all’Inter? Mai sentito parlare di questa cosa, l’Inter non ci ha mai fatto una richiesta. Non esiste, non credo, non so. Comunque, io sono milanista, lasciatemi stare”.

Foto: twitter Monza