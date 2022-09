Galliani: “Non cambieremo allenatore. Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 in classifica”

Intervistato dall’Ansa, Adriano Galliani, direttore sportivo del Monza, ha parlato in merito al momento difficile in casa brianzola, ultima con 5 punti in classifica.

Queste le sue parole: “Stroppa? Al momento non si cambia. Continuiamo a lavorare, solo con il lavoro si superano le difficoltà. Abbiamo affrontato 5 delle prime 6 squadre in classifica, non dimentichiamocelo. La squadra sta comunque dando segnali di crescita”.

Foto: twitter Monza