Galliani: “Noi e l’Inter le uniche italiane mai retrocesse in B”

Ospite all’evento ‘Ac Monza Christmas Talent’, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani ha tracciato un bilancio della scorsa stagione dei brianzoli, la prima storica giocata in Serie A. Di seguito le parole riportate da Sportitalia: “È stato un anno incredibile. La prima squadra stava giocando per la prima volta nella sua storia in Serie A e lì siamo stati la neopromossa dei maggiori cinque campionati europei che si è classificata meglio con 52 punti. Grandi complimenti alla squadra, a Raffaele Palladino, ai giocatori, allo staff, ai dirigenti. Abbiamo mantenuto la categoria. Ci sono due squadre mai retrocesse in B in Italia: Monza e Inter!. Ieri ho chiamato Ausilio, siamo colleghi perché come loro non siamo mai retrocessi in B! Dobbiamo conservare questa esclusiva”.

Foto: Twitter Monza