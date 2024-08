Galliani: “Nesta diventerà un grande allenatore. Daniel Maldini pronto per il salto di qualità”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Sudtirol.

Queste le sue parole: “Alessandro Nesta è stato un grande calciatore e diventerà anche un grande allenatore. Lo abbiamo scelto per le somiglianze con l’idea di gioco di Palladino e questo ci ha permesso anche di non rivoluzionare la rosa. Nesta come calciatore è un monumento, uno dei più grandi difensori centrali che ci siano mai stati. Adesso da allenatore gioca in modo diverso sui centrali di centrocampo rispetto a Palladino, ma usa lo stesso modulo”.

Arriverà un nuovo portiere? “Vediamo, abbiamo tre portieri per adesso. Ancora mancano 21 giorni alla fine del mercato”.

Si accontenta della zona di classifica in Serie A che il suo Monza ha raggiunto nelle due precedenti stagioni?

Credo che per i ricavi, che arrivano in particolare dalle coppe europee. Per questo si può dire che esistono due campionati di Serie A. E sono contento perché il Monza abbiamo conquistato un primo e un secondo posto nel nostro campionato.

Dopo Di Gregorio alla Juventus e Colpani alla Fiorentina, quale sarà il prossimo giocatore a fare il salto di qualità. Ovviamente la prossima stagione: “Daniel Maldini. Se dovessi puntare su un giocatore punterei su di li. Anche in allenamento lo vedo fare cose incredibili”.

