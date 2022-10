Galliani: “Milan-Monza? Semplicemente la partita della mia vita”

Milan-Monza è una di quelle partite che racchiude storia, sentimenti, emozioni e affetti indissolubili. Chissà cosa proveranno Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, adesso al Monza, quando arriverà il momento di affrontare la squadra rossonera che per loro è stata sempre come la loro casa. In un’intervista ad As cerca di spiegarlo lo stesso Galliani, senza poi troppa retorica: “La partita della mia vita. A Monza sono nato, ho fon­dato la mia azienda, Elet­tro­nica Indu­striale. Dal 1975 al 1985, inoltre, sono stato uno dei pro­prie­tari della squa­dra, di cui ero tifoso da quando mia madre, quando avevo cin­que anni, mi portò allo sta­dio. Nel 1979 ho ven­duto metà della mia azienda a Ber­lu­sconi. Poi mi ha chie­sto di dimet­termi dal Monza e mi ha fatto Ammi­ni­stra­tore dele­gato ros­so­nero fino a quando, nel 2018, il cer­chio si è chiuso. Dieci anni a Monza, 31 a Milano, altri quat­tro a Monza: tutta la mia vita”.

Foto: sito Milan