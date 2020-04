Galliani: “L’UEFA sbaglia a imporre di finire i campionati entro il 2 agosto”

Intervistato da Il Corriere della Sera, Adriano Galliani, ad del Monza, ha voluto esprimere la sua idea sulla ripresa: “L’origine di tutti i mali è l’imposizione della UEFA di far terminare tutti i campionati entro il 2 agosto per dare spazio nelle settimane seguenti alle finestre europee e ricominciare poi a settembre con i nuovi gironi delle coppe. La questione non è cosa pensano Spadafora, Gravina o Malagò, il punto è che sono sbagliati i tempi. Sarebbe stato meglio assecondare le osservazioni della FIFA e consentire ai singoli campionati di poter concludere i tornei con le squadre sì al lavoro, ma da agosto e in campo da settembre. Adesso il virus c’è, è in giro, lo sappiamo.”

Foto: Zimbio