Galliani: “Lotteremo per andare in Serie A, anche se il Lecce è più forte. E’ in cantiere il progetto per il nuovo stadio”

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza, ha parlato dopo la vittoria sul Pordenone soffermandosi sulla lotta per la promozione in Serie A e svelando di voler imitare la famiglia Pozzo sul progetto stadio in caso di promozione in massima serie: “Stiamo lottando per andare in Serie A e chissà che prima o poi non si riesca a raggiungere l’obiettivo. Il Lecce è la squadra più forte e organizzata di tutte, ha un presidente bravissimo e Corvino che è molto bravo, per me è la favorita. Ho nel cassetto il progetto del nuovo stadio qualora riuscissimo ad andare in Serie A con il Monza. Sarebbe un lavoro simile a quello che ha fatto Pozzo a Udine.”

Foto: Twitter Monza